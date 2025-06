pedibus la grande festa in 300 a scuola a piedi

Unisciti alla grande festa del Pedibus, un evento speciale che celebra il senso di comunità e il rispetto per l'ambiente! Con oltre 300 bambini che ogni giorno percorrono a piedi le colorate file di pedibus, questa giornata è l'occasione perfetta per conoscere da vicino i nostri piccoli grandi protagonisti e i loro amici immaginari. Quest’anno, anche i più piccini dell’infanzia si uniscono a questa avventura a passo di sorriso e scoperta!

Festa di fine anno giardini di via Turchia per i bambini del Pedibus. Un’occasione unica per far conoscere tra loro i tanti panda, orsetti, pinguini, lupetti, gufi, api, millepiedi, bassotti, che animano quotidianamente (o quasi) le colorate file di pedibus accompagnando circa 300 bambini e bambine a scuola lasciando a casa l’automobile. Da quest’anno oltre ai piccoli camminatori della primaria, si sono uniti anche i più piccoli dell’infanzia, che in alcuni casi hanno creato addirittura una loro linea dedicata. Durante l’iniziativa, l’assessora alla mobilità Cristina Sanzò ha consegnato ufficialmente gli attestati di merito che ciascun iscritto al pedibus si è ampiamente guadagnato. 🔗 Leggi su Lanazione.it