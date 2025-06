Pazza idea Milan non solo Rabiot nel mirino | in arrivo un altro fedelissimo di Allegri

Il Milan sta preparando una svolta audace per la prossima stagione, puntando non solo su Rabiot ma anche su un altro fedelissimo di Allegri. Questo cambio di rotta potrebbe rivelarsi la mossa vincente per rinvigorire il progetto rossonero, portando esperienza e carisma in un club in cerca di riscatto. Dopo settimane di incertezze, le basi sono state gettate: il futuro è più vicino che mai.

Pazza idea per il Milan di Allegri. Il club rossonero, che avrebbe già messo nel mirino Adrien Rabiot, sta pensando seriamente ad un altro fedelissimo dell’ex tecnico bianconero. Le basi per la nuova stagione sono state poste. In sette giorni prima Igli Tare, poi Massimiliano Allegri. Si può considerare un buon punto di partenza per il Milan, che dopo mesi di colloqui ma anche incertezza ha trovato finalmente due figure carismatiche per ripartire dopo l’annata conclusa al nono posto in classifica. Due mattoni solidi, che garantiranno esperienza e conoscenza dell’ambiente, per cominciare a rinsaldare un edificio scricchiolante e sottoposta a forte pressione dall’esterno, con il vento della contestazione che ancora soffia verso via Aldo Rossi. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Pazza idea Milan, non solo Rabiot nel mirino: in arrivo un altro fedelissimo di Allegri

