Paziente sferra un pugno in faccia a infermiere | Opi Brindisi denuncia e si costituisce parte civile

Un episodio di violenza scuote il reparto di Psichiatria a Brindisi: un infermiere è stato colpito da un pugno in faccia da un paziente, una scena che mette in evidenza le tensioni e le sfide di un settore delicato. La denuncia è arrivata immediatamente e l'ospedale si è costituito parte civile, ribadendo il proprio impegno per tutela e sicurezza. La vicenda sottolinea l'importanza di garantire ambienti di lavoro sicuri e di affrontare con fermezza ogni forma di aggressione.

BRINDISI - Un infermiere in servizio presso l’Unità operativa complessa di Psichiatria dell’ospedale “Perrino” di Brindisi è stato aggredito da un paziente nella mattinata di oggi, giovedì 5 giugno, mentre era in servizio: ha ricevuto un pugno in pieno volto. Il sanitario è stato soccorso dai. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Paziente sferra un pugno in faccia a infermiere: Opi Brindisi denuncia e si costituisce parte civile

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Giornata internazionale dell'infermiere: Pronto Soccorso dell’Ospedale Perrino