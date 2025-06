Pavia insegnante condannata a 2 anni e 4 mesi per l’omicidio stradale di Daniele Marchi

Una tragedia scuote Pavia: l’insegnante Loredana Casale è stata condannata a 2 anni e 4 mesi per aver causato la morte di Daniele Marchi, maestro d’asilo di 50 anni, investito il 23 gennaio 2023. Il caso, deciso con rito abbreviato, mette in luce le conseguenze di un drammatico incidente stradale. La sentenza apre un dibattito sulla sicurezza e responsabilità sulle strade, ricordando che anche un attimo può cambiare per sempre vite umane.

Pavia – Il tribunale di Pavia ha condannato l’insegnante Loredana Casale a 2 anni e 4 mesi di reclusione per aver travolto e ucciso Daniele Marchi, maestro d’asilo di 50 anni. L’ incidente mortale è avvenuto la mattina del 23 gennaio 2023, quando la vittima si stava recando in bicicletta al lavoro presso una scuola materna della città. Il processo si è svolto con rito abbreviato davanti al giudice del tribunale pavese. L’imputata era accusata di omicidio stradale con le aggravanti di fuga e omissione di soccorso, oltre a quella di aver invertito il senso di marcia dell’auto in corrispondenza di un’intersezione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Pavia, insegnante condannata a 2 anni e 4 mesi per l’omicidio stradale di Daniele Marchi

