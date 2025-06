Pavia il lunapark di via Alzaia arriva senza fuochi d' artificio | Rispetto per gli animali

Per rispetto degli animali a Pavia, il tradizionale spettacolo pirotecnico del 7 giugno è stato annullato. La decisione riflette un impegno concreto verso il benessere animale, dimostrando che divertimento e rispetto possono convivere. Il lunapark di via Alzaia, già famoso per le sue meraviglie, si prepara a sorprendere senza esplosioni, offrendo un’esperienza ancora più speciale e consapevole. La magia continua, più etica che mai.

Pavia, 5 giugno 2025 – “Con dispiacere informiamo il nostro pubblico che né per nostra volontà né per quella della ditta incaricata, lo spettacolo pirotecnico previsto per il 7 giugno, non potrà avere luogo. Abbiamo fatto tutto il possibile per confermare l’evento, ma non è stato possibile procedere”. Niente fuochi d’artificio a illuminare il lunapark più atteso e uno dei più belli e più grandi d’Italia. “Per rispetto degli animali a Pavia gli spettacoli pirotecnici non si possono fare – ha spiegato Marco Sforzi, uno dei 200 operatori che porteranno nell’area spettacoli 96 attrazioni -, non ci sono stati neppure in occasione della festa del Ticino”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Pavia, il lunapark di via Alzaia arriva senza fuochi d'artificio: “Rispetto per gli animali”

