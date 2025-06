Pavard | Deluso e arrabbiato ancora per la finale! Andare avanti

Benjamin Pavard, ancora deluso e arrabbiato per la finale di Champions League persa dall’Inter contro il Psg, si confronta con le emozioni che ancora bruciano. Oggi impegnato con la Francia in Nations League, il difensore francese ha condiviso con FFF TV i suoi pensieri sulla perdita, rivivendo quella notte amara e alimentando la voglia di riscatto. La sua determinazione resta forte: la delusione di ieri alimenta la voglia di tornare più forte di prima.

Pavard ancora arrabbiato e deluso per la finale di Champions League persa dall'Inter contro il Psg. Il difensore francese oggi è impegnato con la Francia in Nations League. DELUSIONE POST FINALE – Nel giorno della partita tra Francia e Spagna a Stoccarda, semifinale di Nations League, Benjamin Pavard ha parlato a FFF TV. Il difensore francese, che in finale di Champions League ha giocato meno di un'ora, è ritornato a parlare della delusione di Monaco di Baviera. Ecco cos'ha detto: « Ho vissuto tre belle stagioni in un club che è diventato famiglia, sono molto contento di tornare. Sto bene, sono ancora un po' deluso e arrabbiato per la finale che abbiamo perso, ma bisogna passare velocemente ad altro.