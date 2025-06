Pauroso incendio all’alba a Bologna | a fuoco un appartamento in via Muggia residenti evacuati

Un incendio improvviso ha sconvolto l’alba a Bologna, costringendo i residenti di via Muggia a evacuare in fretta e furia. Le fiamme, divampate al nono piano di un palazzo, hanno richiesto l’intervento immediato di vigili del fuoco, forze dell’ordine e sanitari, mentre si temeva il peggio per gli occupanti. La scena si è svolta in un'atmosfera di emergenza e solidarietà. Quello che è successo nelle prime ore del mattino lascia tutti senza parole, sottolineando ancora una volta l’importanza della prevenzione e della prontezza

Bologna, 5 giugno 2025 – Era l’alba quando un pauroso incendio, sviluppatosi in un appartamento al nono piano, ha costretto i residenti di un palazzo di via Muggia, zona Stalingrado, a una sveglia forzata e all’evacuazione dalle loro case. Erano circa le sei quando è scattato l’allarme ai vigili del fuoco, che sono subito corsi nella strada con cinque squadre, con il supporto di carabinieri e sanitari del 118. Nell’appartamento da cui è partito il fuoco, probabilmente dal terrazzo, con le cause in corso di accertamento, non c’era nessuno in quanto i proprietari erano in ferie. Le fiamme si sono propagate anche all’appartamento al piano di sopra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Pauroso incendio all’alba a Bologna: a fuoco un appartamento in via Muggia, residenti evacuati

