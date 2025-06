paure dei giovani e sguardo al futuro

Le paure dei giovani e lo sguardo al futuro sono temi di grande attualità e rilevanza, soprattutto in un momento storico così complesso. Un’occasione importante per affrontare queste tematiche è offerta dall’evento "Adolscent...", promosso dalla dirigente Monica Martinucci del Roncalli di Poggibonsi. Un momento di riflessione che invita studenti e adulti a confrontarsi sulle criticità dell’adolescenza, con la speranza di costruire insieme un domani più luminoso e consapevole.

"Un'occasione importante per riflettere con le nostre studentesse e i nostri studenti sulle criticità e sulle sfide dell'adolescenza, sul rapporto tra adulti e adolescenti, sul tema della violenza e della noia, ma anche sull'importanza di dare spazio alle passioni per poter guardare con speranza al futuro". Con queste parole, la dirigente scolastica del Roncalli di Poggibonsi, Monica Martinucci, commenta e descrive l'evento dal titolo "Adolscent - presentazione e discussione intorno al libro "Il branco". Svoltosi in una gremita Aula Magna dell'Istituto d'istruzione superiore di Via Senese. L'incontro è stato coordinato dal professor Alessandro Grassini, insieme alla professoressa Elisa Tozzetti.