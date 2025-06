Paura sul volo Ryanair Berlino-Milano 9 feriti per la turbolenza | Sospetto tornado Pilota costretto all’atterraggio d’emergenza

Un episodio che ha lasciato tutti senza fiato: un volo Ryanair da Berlino a Milano è stato scosso da una turbolenza improvvisa, possibile causa un tornado o una semplice perturbazione. Nove feriti e un atterraggio d’emergenza a Memmingen sono il triste bilancio di questa avventura in quota. Ma cosa si nasconde dietro a questa tempesta improvvisa? Scopriamolo insieme, perché la verità potrebbe sorprenderti.

Un tornado, forse delle piccole trombe d’aria o una semplice perturbazione. Non è chiaro cosa abbia causato la forte turbolenza che ha colto in volo un aereo della compagnia Ryanair diretto da Berlino a Milano Malpensa. Lo scossone, violento, avrebbe causato il ferimento di nove persone a bordo e l’emergenza medica ha poi costretto il comandante del Boeing 737 a chiedere l’autorizzazione per un atterraggio d’emergenza a Memmingen, un aeroporto a un centinaio di chilometri da Monaco di Baviera. Tre persone, una volta toccata terra, sono state portate in ospedale: un bambino di due anni ha riportato qualche contusioni, una donna ha rimediato una ferita in testa e un altro passeggero ha accusato mal di schiena. 🔗 Leggi su Open.online