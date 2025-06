Paura in A14 | auto a fuoco durante la marcia fiamme avvolgono il mezzo e colpiscono campi circostanti

Un incidente che ha lasciato tutti senza parole: un'auto in movimento sulla A14 improvvisamente avvolta dalle fiamme, con le fiamme che si estendono dai cigli erbosi ai campi circostanti. Un episodio che ha suscitato grande preoccupazione e immediata risposta da parte delle autorità. Ma cosa ha causato questo drammatico incendio in autostrada? Seguiteci per scoprire i dettagli di questa misteriosa vicenda.

Autovettura va fuoco durante la marcia in A14, le fiamme avvolgono il veicolo e si estendono dal ciglio erboso ai campi limitrofi. È successo nel tardo pomeriggio di ieri, 4 giugno, lungo l'autostrada A14. Il fatto è successo all'altezza della progressione chilometrica 510, lungo la. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Paura in A14: auto a fuoco durante la marcia, fiamme avvolgono il mezzo e colpiscono campi circostanti

Argomenti simili trattati di recente

Paura nel Palermitano, donna rimane bloccata con l’auto nel sottopasso allagato: salvata dai carabinieri – Video - Paura a Trabia, nel Palermitano, dove una donna è rimasta bloccata con l'auto in un sottopasso allagato dalle piogge.

Segui queste discussioni su X

Dalle auto elettriche alle due moto il salto è breve. Il colosso cinese che fa paura a tutti https://gpone.com/it/2025/06/03/moto-news/byd-entra-nel-mercato-moto-era-solo-questione-di-tempo.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter… #BYD #mercato #mot Tweet live su X

PAURA SULLA STATALE - Tamponamento tra auto e moto, due feriti gravi https://casertafocus.net/home/index.php?option=com_content&view=article&id=68857:incidenti-tamponamento-tra-moto-e-auto-su-ss18-a-salerno-due-feriti-gravi&catid=20:campania-f Tweet live su X

Paura in A14: auto con famiglia a borso prende fuoco