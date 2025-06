Paura al ristorante | ragazzina di 11 salva il fratellino da un’auto fuori controllo – Video

Una scena di grande coraggio e prontezza si è svolta in un ristorante della provincia di Henan, in Cina. Un'undicenne ha rischiato tutto per salvare il fratellino, quasi travolto da un’auto elettrica fuori controllo. Il suo istinto rapido e il cuore di sorella maggiore hanno evitato una tragedia imminente, dimostrando che il vero eroismo può nascere anche in circostanze inaspettate. La sua storia ci ricorda l'importanza di essere sempre pronti a intervenire.

Paura in un ristorante della provincia di Henan, in Cina: una ragazzina di 11 anni ha salvato per un pelo il fratellino più piccolo, un bimbo probabilmente sui due anni. Il piccolo stava per essere travolto da una piccola auto elettrica senza controllo. Prontamente l’11enne, non appena ha visto il veicolo entrare nel ristorante sfondando le vetrine, è corsa verso il fratellino, prendendo al volo in braccio. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Paura al ristorante: ragazzina di 11 salva il fratellino da un’auto fuori controllo – Video

In questa notizia si parla di: Ristorante Fratellino Paura Ragazzina

Palermo violenta: “Tante belle parole, ma i ragazzi hanno paura” - L’allarme violenza infatti cresce, mentre l’età dei giovani malviventi si abbassa sempre di più. Risale soltanto a ieri, 20 maggio, l’arresto di tre adolescenti per furti e rapine: si tratta di un ... livesicilia.it scrive

“Dobbiamo rubare… è il nostro lavoro” Borseggiatrice a Milano ||