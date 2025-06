patti smith sui passi di bolaño, un incontro sul filo della poesia. Blanes, considerata la porta della Costa Brava, è il luogo dove la storia di Roberto Bolaño si intreccia con un passato intimo e nascosto. Prima di diventare il grande scrittore che conosciamo, Bolaño aiutava la moglie Carolina nel negozio di bigiotteria, vivendo momenti di semplicità e speranza. Un giorno—ma molto prima che la fama lo travolgesse—questo angolo di mondo lo ha plasmato in modi invisibili, lasciando un segno indelebile nella sua vita e nelle sue parole.

Blanes è considerata la porta della Costa Brava. Si trova a una sessantina di chilometri a Nord di Barcellona. Lì c'era (e forse c'è ancora) un negozio di bigiotteria che diventò un pensatoio. Un pensatoio intimo, molto personale. Lì Roberto Bolaño prima che diventasse per tutti quel Roberto Bolaño, aiutava la moglie Carolina, la titolare del negozio. Una delle tante occupazioni che aveva scelto per tirare avanti. A Blanes un giorno – ma molto dopo la sua morte (avvenuta nel 2003) – arrivò anche una rockstar, anzi la sacerdotessa del rock, che aveva smesso da anni i panni di poetessa, dai giorni del Chelsea Hotel, ma che non aveva mai abbandonato la poesia.