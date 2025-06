Patta e Havaianas in una flip-flop in edizione limitata

Scopri la nuova collaborazione tra Patta e Havaianas, due icone che uniscono stile e cultura in una flip-flop in edizione limitata. Ispirata dall’anima vibrante del lifestyle brasiliano e dai valori di comunità di Patta, questa scarpa iconica unisce tradizione e innovazione. Con un design che celebra l’heritage di entrambe le marche, questa limited edition è destinata a diventare un must-have per gli amanti dello streetwear e della moda estiva.

Ispirata all'heritage di Havaianas icona del lifestyle brasiliano e all'etica comunitaria di Patta, la partnership propone una reinterpretazione di un classico Patta x Havaianas presenta una flip-flop in edizione limitata. Il modello riprende l'iconica silhouette Brasil Logo di Havaianas, invariata nella forma ma arricchita da un forte tocco Patta. La soletta mostra il logo Patta .

