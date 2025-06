Patrick Gibson è il nuovo James Bond nel videogioco

Ma anche un’icona moderna pronta a rivoluzionare le aspettative. Patrick Gibson, con il suo talento e il volto fresco, promette di portare una ventata di novità nel mondo di 007, catturando l’immaginazione dei fan e creando un mix irresistibile di tradizione e innovazione. Prepariamoci a vivere un'avventura epica come mai prima d'ora, perché il futuro di James Bond si scrive proprio ora, con Gibson pronto a lasciare il segno.

Durante l’ultimo evento State of Play di PlayStation, IO Interactive ha svelato ufficialmente 007 First Light, il prossimo videogioco dedicato a James Bond. Ma la vera sorpresa è che a vestire i panni dell’agente segreto più famoso al mondo sarà Patrick Gibson, diventato famoso nell’ultimo anno per la sua magistrale interpretazione in Dexter Original Sin. Un volto giovane e inedito per un Bond che non è ancora l’elegante 007 che tutti conosciamo, ma un ragazzo alle prime armi. L’annuncio ha scatenato curiosità e attenzione, non solo per il protagonista, ma anche per l’ambizioso progetto narrativo alle sue spalle. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Patrick Gibson è il nuovo James Bond (nel videogioco)

