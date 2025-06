Passo indietro di Unicredit il Tar in soffitta

Unicredit fa un passo indietro, lasciando il Tar in stand-by, mentre Andrea Orcel rinuncia alla sospensiva sul golden power, aspettando la sentenza. Un’opportunità che apre nuovi scenari di dialogo con il Mef, ma non mancano le polemiche: Castagna critica Gae Aulenti per aver chiesto l’annullamento delle prescrizioni del Tesoro. La partita è ancora aperta: cosa riserverà il futuro del settore bancario italiano? Continua a leggere.

Andrea Orcel rinuncia alla sospensiva sul golden power per l’Ops su Bpm: aspetterĂ la sentenza. Si apre uno spazio per riprendere il dialogo con il Mef. Ma Castagna attacca: «Gae Aulenti ha anche chiesto di annullare la lettera con le prescrizioni del Tesoro». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Passo indietro di Unicredit, il Tar in soffitta

