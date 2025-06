Passerini | Non sono sicuro che Maignan sia così desideroso di restare al Milan

Carlos Passerini, nota penna del Corriere della Sera, analizza con acume il calciomercato del Milan nel suo canale YouTube, sollevando un interrogativo scottante: Maignan vuole davvero restare? La sua posizione potrebbe influenzare le strategie di mercato dei rossoneri e cambiare le prospettive della stagione. Scopriamo insieme cosa c’è dietro le voci e i possibili scenari futuri per il portiere francese.

Carlos Passerini, giornalista del Corriere della Sera, ha fatto il punto sul calciomercato del Milan attraverso il suo canale YouTube. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Passerini: “Non sono sicuro che Maignan sia così desideroso di restare al Milan”

In questa notizia si parla di: Passerini Milan Sono Sicuro

Allenatore Milan, Passerini: “Allegri è il Piano B. Italiano e De Zerbi: ecco la verità” - Il giornalista Carlos Passerini ha commentato la situazione del Milan, evidenziando come Allegri rappresenti il piano B, con italiani come Italiano e De Zerbi pronti nel cassetto.

Fra i nomi che circolano a casa Milan ci sono Italiano, Sarri, Allegri. Su Conte, nemmeno contattato un anno fa e oggi sogno proibito di molti, non ci sono più grosse illusioni Carlos Passerini - Corriere Partecipa alla discussione

Milan, la cessione di Reijnders batte il record di Tonali L'operazione complessiva si aggira sui 70M di euro, inclusi i bonus. Per il Milan un incasso notevole, superiore anche a quello arrivato dalla cessione di Tonali nel 2023: lì eravamo attorno ai 60 (Passerini Partecipa alla discussione

Passerini: “Cessione Reijnders? Il lato positivo è che ora c’è Tare” - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... Come scrive msn.com

Passerini discute delle mosse del Milan dopo la cessione di Reijnders - Il Milan si prepara a una rivoluzione estiva: la cessione di Reijnders e i possibili cambiamenti in rosa. Il Milan è al centro di una fase di rinnovamento, concentrandosi sulla gestione delle risorse ... Riporta notiziemilan.it

Passerini: “Allegri è ciò di cui ha bisogno il Milan, qualcosa sta cambiando..” - Carlos Passerini ha commentato l’imminente arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan. Ecco il suo pensiero ... Da msn.com

Sono sicuro al 100% #rolex #patek #orologio #milano #successo #perte #imprenditore #italia