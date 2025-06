Parteciperà ai campionati mondiali di pattinaggio in Cina la giovane atleta Giulia Mandalà ricevuta in Comune

trasformato in un'ispirante esempio di dedizione e talento, aprendo le porte a nuove sfide e successi internazionali. La sua partecipazione ai Mondiali di pattinaggio in Cina rappresenta non solo un grande traguardo personale, ma anche un motivo di orgoglio per tutta la comunità. Giulia incarna lo spirito di perseveranza e passione che muove i giovani talenti italiani verso il successo globale.

Dopo aver conquistato il terzo posto ai Campionati Italiani di pattinaggio sincronizzato, Giulia Mandalà, atleta 19enne dell’Asd Victoria Skating 2, è stata ricevuta dal Sindaco Enzo Lattuca, che ha voluto congratularsi personalmente per l’eccezionale risultato ottenuto. Questo traguardo le ha. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Parteciperà ai campionati mondiali di pattinaggio in Cina, la giovane atleta Giulia Mandalà ricevuta in Comune

Leggi anche questi approfondimenti

La Gollum Climbing Academy parteciperà ai Campionati giovanili italiani di arrampicata sportiva - La Gollum Climbing Academy, guidata dall’aquilano Roberto Cantalini, parteciperà ai Campionati giovanili italiani di arrampicata sportiva ad Arco, in Trentino.

Segui queste discussioni su X

Pio Esposito NON parteciperà al Campionato Europeo U21. Aveva raggiunto ieri pomeriggio il raduno della Nazionale per sottoporsi ad accertamenti diagnostici e in accordo con lo staff medico dell’Inter, lo ha considerato indisponibile per i prossimi imp Partecipa alla discussione

Francesco Pio Esposito NON parteciperà al Campionato Europeo che si svolgerà in Slovacchia dall’11 al 28 giugno. Il calciatore aveva raggiunto ieri pomeriggio il raduno della Nazionale Under 21 a Tirrenia per sottoporsi ad accertamenti diagnostici ed e Partecipa alla discussione

Speedskating Crashes | WSC2023 - Italy