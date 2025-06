Parte la sperimentazione dei Pilomat per blindare la zona mare di Riccione

a Riccione, è stato lanciato con entusiasmo e determinazione. Durante il ponte del 2 giugno, i pilomat sono stati attivati per testare l’efficacia della soluzione, sotto la supervisione costante della Polizia locale. Questa sperimentazione rappresenta un passo importante verso un centro più sicuro e vivibile, capace di conciliare relax, turismo e tutela dei residenti. È il primo capitolo di un cambiamento che promette di migliorare la qualità della vita in città.

È iniziata durante il fine settimana del ponte del 2 giugno, con il presidio costante degli agenti di Polizia locale, la fase operativa della sperimentazione del nuovo sistema di chiusura del centro cittadino di Riccione. Il progetto, finalizzato a garantire maggiore sicurezza e vivibilità.

