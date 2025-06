Parma ecco la prima maglia che richiama alla storia

Parma si veste di storia e tradizione con la presentazione esclusiva della nuova maglia Home 25/26 del Parma Calcio, realizzata da Puma. Nella suggestiva cornice del Teatro Farnese, i capitani delle prime squadre, Enrico Delprato e Caterina Ambrosi, hanno svelato un simbolo di passione e orgoglio. Disponibile dal 6 giugno, questa maglia rappresenta un omaggio alla lunga eredità del club e un passo verso un futuro ricco di successi.

Nella cornice della Pilotta è stata presentata la nuova maglia Home all'interno del Teatro Farnese. L'Home Kit 2526 del Parma Calcio x Puma, disponibile dal 6 giugno. Nella cornice del Teatro Farnese i capitani della prime squadre maschile e femminile Enrico Delprato e Caterina Ambrosi hanno.

