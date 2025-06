Parma arriva il primo regalo | Ordonez a Collecchio

Parma si prepara a vivere un’entusiasmante novità: Christian Ordonez è arrivato al Mutti Training Center di Collecchio! Accompagnato dal Team Manager Alessio Cracolici, il centrocampista argentino ha già iniziato a scoprire le strutture del centro sportivo. Nel pomeriggio sosterrà le visite mediche presso lo studio Pasta, dando così il via ufficiale alla sua avventura con il Parma, un passo che promette grande entusiasmo e nuovi traguardi.

