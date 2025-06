Parità di genere Istituti Acof Olga Fiorini esempio da seguire

L'Istituto Acof Olga Fiorini di Busto Arsizio si distingue come esempio virtuoso di impegno per la parità di genere. Con 20 sedi, 800 dipendenti e oltre 3.500 studenti, ha raggiunto una certificazione fondamentale secondo la norma Uni Pdr 125, riconoscendo l’efficace attuazione delle politiche di equità. Un traguardo che testimonia come le istituzioni educative possano essere laboratori di progresso sociale e inclusione. Questo risultato rappresenta un punto di partenza per diffondere buone pratiche a livello nazionale.

Un riconoscimento importante per gli Istituti Acof Olga Fiorini, la certificazione sulla parità di genere, conseguita secondo la Uni Pdr 125 "Linee guida sul sistema di gestione per la Parità di genere". La struttura educativa bustese, 20 sedi, 800 dipendenti e oltre 3500 studenti, conferma l’impegno nell’attuazione delle politiche che vanno in quella direzione. La certificazione rilasciata da Csqa è arrivata dopo un percorso articolato durante il quale sono state perfezionate tutte le attività e le documentazioni necessarie per il riconoscimento del proprio impegno nella Parità di genere. Un valore che va ben oltre il fatto che le donne rappresentino la maggioranza del personale assunto, che i quadri dirigenziali siano ampiamente e da sempre "in rosa" e che la nascita stessa dell’ente educativo sia dovuta alla lungimiranza e forza, mezzo secolo fa, di una donna straordinaria come Olga Fiorini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Parità di genere. Istituti Acof Olga Fiorini esempio da seguire

