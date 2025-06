Parioli il costruttore affronta i cittadini | Cantiere in regola le vostre sono calunnie

Nel cuore di Parioli, il clima si fa acceso con un sit-in organizzato dal comitato "Muse" per fermare la crescita edilizia che minaccia il quartiere. Gli animi si scaldano mentre cittadini e costruttori si confrontano, tra accuse e difese, sulla futura costruzione di un palazzo di sette piani e parcheggi interrati. Un momento cruciale che mette in luce le tensioni tra sviluppo e tutela del territorio, lasciando aperta la domanda: quale sarà il destino di via Ettore Petrolini?

Si sono scaldati gli animi in via Ettore Petrolini, nel cuore dei Parioli, durante un sit-in organizzato dal comitato di quartiere "Muse" per protestare contro la futura edificazione di un palazzo residenziale di sette piani, più parcheggi interrati. Sit-in contro il cantiere di via Petrolini. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Parioli, il costruttore affronta i cittadini: "Cantiere in regola, le vostre sono calunnie"

In questa notizia si parla di: Parioli Cantiere Sono Costruttore

Mi ricorda tanto i condoni milanesi. Approfondimenti sono obbligatori per capire il tema sanatorie. Partecipa alla discussione

Roma, sit-in dei residenti contro la palazzina di via Petrolini: «Stop ai lavori». Il costruttore: «Gente snob» - I cittadini che vivono nella zona di piazzale delle Muse protestano, la società si difende: «Noi in regola con i permessi» ... msn.com scrive

Parioli, sotto inchiesta il nuovo palazzo di via Petrolini: i dubbi sul permesso «a posteriori», nel cantiere arriva la Finanza - La Ecopetrolini Spa ha progettato la realizzazione di un edificio composto da 60 prestigiosi appartamenti. Quando è partita era senza autorizzazione ... Come scrive msn.com

Via Archimede, da luglio il cantiere per ripristinare il manto stradale - A luglio inizieranno finalmente i lavori su via Archimede, ai Parioli, con la strada che dovrebbe riaprire poi in autunno. Lo ha annunciato l’assessora capitolina ai Lavori Pubblici e ... Come scrive ilmessaggero.it

Cantieri giubilari - Agorà 24/09/2024