Pardo | Inter non aveva un piano B! Sorpresa da Inzaghi

Che l'Inter non avesse un piano B per il post-Inzaghi sembra piuttosto chiaro. Pierluigi Pardo lo fa notare anche in collegamento su Tutti Convocati in riferimento al prossimo allenatore nerazzurro. STRATEGIE SBAGLIATE – Cesc Fabregas era il primo nome per il futuro dopo Simone Inzaghi, ma il presidente del Como Suwarso ha fatto muro e ha saputo resistere. Lo spagnolo rimarrĂ dove è attualmente, l' Inter invece si trova a mani vuote e sta virando su Cristian Chivu. Il romeno è l'ultima scelta dei nerazzurri, che hanno sondato diversi profili senza però avere nessun via libera.