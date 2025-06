parco della maremma mezzo secolo di storia e di chi la storia l ha fatta

Da mezzo secolo, il Parco della Maremma è custode di natura, storia e tradizione, plasmando il paesaggio e la comunità di Grosseto. Oggi, in occasione del suo cinquantesimo anniversario, si aprono le celebrazioni che ripercorrono le tappe di un patrimonio condiviso, culminando con un grande evento domenica. Un viaggio tra passato e futuro per celebrare chi ha fatto la storia di questa meravigliosa area protetta.

Grosseto, 5 giugno 2025 – Le celebrazioni dei primi cinquanta anni di vita del Parco della Maremma prendono il via oggi al Granaio lorenese di Spergolaia dove sranno ripercorse le tappe di una straordinaria storia. I festeggiamenti si proseguono nei giorni successivi e culminano, domenica, con l’ingresso gratuito all’area, all’interno della ’Festa dei Parchi’. Il 5 giugno 1975 la Regione Toscana promulgò la legge istitutiva dell’area protetta, dopo un dibattito e, per alcuni aspetti, una battaglia di alcuni anni tra chi desiderava tutelare una zona naturale di particolare suggerimento, proponendo un modello alternativo di sviluppo, e chi, invece, vedeva in questa diversa concezione dell’ambiente naturale un ostacolo alla crescita economica e sociale. 🔗 Leggi su Lanazione.it