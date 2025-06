Parco da premio Nobel Tributo a Grazia Deledda | Ricordo doveroso

Un tributo doveroso a Grazia Deledda, scrittrice sarda e premio Nobel, che ora vive nel cuore del quartiere attraverso il nuovo parco di via Francana. Inaugurato a dicembre e dedicato alla grande penna italiana, il parco invita giovani e famiglie a scoprire la sua straordinaria ereditĂ . Una maggiore attenzione alla cultura e alla memoria storica rappresenta un passo fondamentale per valorizzare le radici e i talenti della nostra comunitĂ .

Da ieri il parco pubblico di via Francana inaugurato a dicembre, è intitolato a Grazia Deledda. La scrittrice sarda, nata nel 1871 e scomparsa nel 1936, è l’unica donna italiana che abbia vinto il premio Nobel per la letteratura. Con una targa posta in un luogo che ospita la popolazione scolastica e le famiglie del quartiere, l’amministrazione comunale intende promuovere la conoscenza dell’importante letterata. "Una maggiore attenzione alla toponomastica femminile - ha detto l’assessore ai servizi civici e alla toponomastica, Rodolfo Faldini - è il giusto riconoscimento culturale e sociale che si può dedicare a donne protagoniste della nostra storia e della nostra cultura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Parco da premio Nobel. Tributo a Grazia Deledda: "Ricordo doveroso"

