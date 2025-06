Parchi e giardini progetti pronti | così bari avrà un milione di metri quadri di verde in più

Bari si trasforma in un’oasi di natura, con progetti pronti che aumenteranno di un milione di metri quadrati il verde urbano. Un impegno concreto per rendere la città più vivibile e sostenibile, secondo i dati Istat di dicembre 2023: ora il verde copre oltre 2,78 milioni di metri quadrati. Un passo importante verso una Bari sempre più verde, dove natura e urbanizzazione si incontrano per il benessere di tutti.

Una città di Bari sempre più verde. A dirlo sono i numeri. Considerando gli ultimi dati inviati all?Istat, a dicembre 2023 il verde cittadino copriva una superficie di 2.785.598. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Parchi e giardini, progetti pronti: così bari avrà un milione di metri quadri di verde in più

