Paragon figuraccia di Pd e M5S | lo spione di Casarini era Conte Meloni non c’entra nulla Neanche con i giornalisti…

Nel cuore di un’Italia scossa da scandali e rivelazioni, la vicenda "Paragon" svela un quadro inquietante di sorveglianza e tensioni politiche. Tra accuse infamanti e giochi di potere, il confronto tra le forze politiche si fa sempre più acceso, mentre il confine tra sicurezza e privacy si dissolve. Resta da chiedersi: fino a che punto siamo disposti a spingerci per proteggere il nostro Paese?

Giornalisti spiati, servizi segreti sguinzagliati sui cellulari dei pasdaran delle Ong che vanno per mare in cerca di migranti, un regime fascista di “grandi orecchie” e di “grandi fratelli”. Mesi di bagarre e accuse, al governo Meloni, con due casi su tutti a segnare la paradossale vicenda “Paragon”, il software israeliano utilizzato da qualcuno per intercettare conversazioni altrui: q uello dell’ex leader dei No Global Luca Casarini e quello del direttore di Fanpage Francesco Cancellato, finiti nel “pantheon” dei perseguitati che la sinistra utilizza contro la destra al governo. Poi, al primo step di indagine, viene fuori tutt’altra verità: Casarini fu spiato davvero, ma dal governo Conte, Cancellato da entità straniere che niente hanno a che vedere con Palazzo Chigi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it