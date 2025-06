Papa Leone XIV incontra la Pontificia Commissione per la Protezione dei minori | focus su abusi in seno alla Chiesa

Papa Leone XIV ha incontrato per la prima volta la Pontificia Commissione per la Protezione dei Minori, un passo fondamentale nel contrastare gli abusi in seno alla Chiesa. Durante l’incontro, sono emerse discussioni sulla gestione passata dei casi e sulla necessità di adottare una politica di tolleranza zero. La commissione, composta da esperti religiosi e laici, ha definito le nuove strategie per garantire un futuro più sicuro e trasparente per i minori all’interno della Chiesa cattolica.

Papa Leone XIV ha incontrato giovedì per la prima volta i membri della commissione consultiva per la protezione dell’infanzia del Vaticano, tra domande sulla sua passata gestione di casi di abusi da parte del clero e richieste di attuare una vera politica di tolleranza zero per gli abusi in tutta la Chiesa cattolica. La Pontificia Commissione per la Protezione dei Minori, composta da religiosi e laici esperti nella lotta agli abusi, ha definito l’udienza di un’ora un “ momento significativo di riflessione, dialogo e rinnovamento dell’incrollabile impegno della Chiesa per la salvaguardia dei bambini e delle persone vulnerabili”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Papa Leone XIV incontra la Pontificia Commissione per la Protezione dei minori: focus su abusi in seno alla Chiesa

