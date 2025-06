Papa Leone XIV a Putin | La Russia faccia un gesto che favorisca la pace

In un momento cruciale per la pace mondiale, Papa Leone XIV ha rivolto un appello al Presidente Putin affinché la Russia compia un gesto significativo per favorire la stabilità e la serenità in Ucraina. La recente telefonata tra i due leader evidenzia l’importanza di un dialogo aperto e di azioni concrete per superare le tensioni. È ora di sperare in un passo decisivo verso la riconciliazione e la pace duratura.

ROMA – Ieri pomeriggio "confermo che c'è stata una conversazione telefonica tra Papa Leone XIV e il Presidente Putin". Lo comunica il direttore della Sala stampa vaticana Matteo Bruni. Nel corso della telefonata, oltre alle questioni di mutuo interesse è stata prestata particolare attenzione alla situazione in Ucraina e alla pace. Il pontefice ha fatto .

