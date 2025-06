Papa Francesco mi ha spiazzata Mi ha chiesto di cantare ‘Dio è morto’ per i giovani in Brasile | Fiorella Mannoia tra aneddoti e musica alle Terme di Caracalla

Un evento indimenticabile che ha unito musica, emozioni e sorprese, culminando in un momento tanto inatteso quanto significativo: Papa Francesco mi ha spiazzata chiedendomi di cantare ‘Dio è morto’ per i giovani in Brasile. Un gesto che ha trasformato la serata in un ricordo speciale, dimostrando come la musica possa unire cuori e culture in un abbraccio universale.

Due serate, sold out, alle Terme di Caracalla a Roma per Fiorella Mannoia. Ma “ Semplicemente Fiorella ” non sono stati due semplici concerti, ma due eventi per i festeggiamenti sul palco del traguardo delle 70 candeline. Tra martedì 3 giugno e mercoledì 4 giugno si sono avvicendati sul palco per duetti inediti amici e colleghi come Antonello Venditti, Alessandro Siani, Antonia, Ariete, Arisa, Giuseppe Fiorello, Brunori Sas, Diodato, Fabrizio Moro, Francesca Michielin, Giorgio Panariello, Il Volo, Loredana Bertè, Michele Bravi, Nek, Raf, Rose Villain, Sal Da Vinci, Sangiovanni, Serena Brancale e Tiromancino. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Papa Francesco mi ha spiazzata. Mi ha chiesto di cantare ‘Dio è morto’ per i giovani in Brasile”: Fiorella Mannoia tra aneddoti e musica alle Terme di Caracalla

