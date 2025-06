Papa a Segreteria | soli non si va avanti

In un momento di sfida, il Papa sottolinea che nessuno può affrontare da solo le responsabilità della Segreteria di Stato. La solidarietà e la condivisione sono la chiave per superare gli impegni impegnativi e complessi, rafforzando la nostra fede e il nostro amore nel Signore. Un messaggio di unità e collaborazione che invita tutti a guardare oltre le difficoltà, perché insieme si può andare avanti con speranza e determinazione.

12.46 "In queste poche settimane del mio ministero è evidente che il Papa non può andare avanti da solo". Così Leone XIV in udienza con i Superiori e gli Officiali della Segreteria di Stato. "Mi consola sapere di non essere solo e di poter condividere la responsabilità con voi", ha aggiunto. "Impegnativi" e "talvolta non ben compresi" i compiti della Segreteria. "Siamo tanti. Abbiamo competenze diverse. Ci uniscono la fede e l'amore nel Signore Gesù".Questo luogo "non sia inquinato da ambizioni e antagonismi". "Spero preghiate per me". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it