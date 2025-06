Paolo Rumiz Festival pianistico e musica | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Stasera a Bergamo e provincia si accende un caleidoscopio di emozioni: dall'incontro con Paolo Rumiz all’Auditorium di Piazza della Libertà, al Festival Pianistico al Teatro Donizetti, fino alle note coinvolgenti a ChorusLife. Un ricco calendario di eventi che rende questa serata unica e indimenticabile. Scopri cosa fare e lasciati conquistare dalla magia della musica e della cultura in città!

L'incontro con Paolo Rumiz all'Auditorium di Piazza della Libertà a Bergamo, il Festival Pianistico al Teatro Donizetti, le emozioni della musica d'autore a ChorusLife, tante feste e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di giovedì 5 giugno. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Oggi alle 16.45 alla biblioteca Betty Ambiveri, a Bergamo si terrà un nuovo appuntamento con "Ci incontriamo in un libro?", rassegna che propone letture per bambini dai 4 agli 8 anni nelle biblioteche della città. Sino a domenica 8 giugno al cortile dell'Oratorio del Villaggio degli Sposi, a Bergamo, si terrà la "Festa della comunità", sagra popolare che coniuga il piacere della buona tavola con il dinamismo dei giovani.