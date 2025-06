Paola Egonu in sedia a rotelle il video diventa virale | cos’è successo

Il video di Paola Egonu in sedia a rotelle sta facendo il giro del web, suscitando emozioni e preoccupazioni tra i fan del volley. La star italiana, visibilmente provata, si è mostrata in un momento di difficoltà dopo una vittoria memorabile contro gli Stati Uniti a Rio de Janeiro. Ma cosa è realmente successo? E quali sono le implicazioni per la campionessa? Scopriamolo insieme.

RIO DE JANEIRO — Attimi di tensione e preoccupazione nel mondo del volley dopo la diffusione, nelle ultime ore, di un video diventato virale sui social e che ha come protagonista Paola Egonu. La stella della Nazionale italiana femminile di pallavolo è stata ripresa mentre, visibilmente provata, scendeva con difficoltà dal pullman della squadra dopo la vittoria contro gli Stati Uniti, accompagnata dallo staff tecnico e — secondo alcune fonti locali — in procinto di essere trasportata su una sedia a rotelle. Preoccupazione per Paola Egonu. Un’immagine che ha fatto il giro del mondo e scatenato una ridda di ipotesi su un possibile infortunio che avrebbe potuto mettere a rischio la sua partecipazione alle prossime gare della nazionale italiana. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Paola Egonu in sedia a rotelle, il video diventa virale: cos’è successo

In questa notizia si parla di: Paola Egonu Virale Sedia

Paola Egonu per il terzo anno alla Numia Vero Volley Milano: "Pronte per raggiungere grandi obiettivi" - Paola Egonu continua la sua avventura con la Vero Volley Milano, pronto a brillare per il terzo anno consecutivo.

Paola Egonu in sedia a rotelle, il video diventa virale: cos’è successo - RIO DE JANEIRO — Attimi di tensione e preoccupazione nel mondo del volley dopo la diffusione, nelle ultime ore, di un video diventato virale sui social e ... Si legge su thesocialpost.it

Paola Egonu colpita da “sindrome ipotensiva” in Brasile: la portano via con la sedia a rotelle - La federazione ha fatto sapere che Egonu ha manifestato una sindrome ipotensiva dovuta a caldo e a un elevatissimo livello di umidità, che ha trovato ... Secondo fanpage.it

Egonu, allarme in Brasile: “Era in sedia a rotelle”. La Fipav: “Bassa pressione per il caldo” - Un video girato dopo la vittoria con gli Usa a Rio costringe la federazione a smentire l’infortunio: “Condizioni da valutare” ... Riporta repubblica.it

Tokyo, olimpiadi a rischio covid. Paola Egonu portabandiera del Cio