Paola Egonu colpita da “sindrome ipotensiva” in Brasile | la portano via con la sedia a rotelle

Paola Egonu, la stella della pallavolo italiana, ha vissuto un momento difficile in Brasile, colpita da una sindrome ipotensiva causata dal caldo e dall’umidità intensa. Trasportata via in sedia a rotelle, il suo recupero è ora prioritario. La federazione rassicura sui suoi progressi, ma questa esperienza sottolinea l’importanza di misure preventive in condizioni climatiche estreme. Continua a leggere per scoprire come si sta riprendendo e le prossime sfide della campionessa.

La federazione ha fatto sapere che Egonu ha manifestato una sindrome ipotensiva dovuta a caldo e a un elevatissimo livello di umidità, che ha trovato sul campo di allenamento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

