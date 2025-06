Panchina di Marca 2025

Anche quest’anno, la Panchina di Marca si conferma come un appuntamento imperdibile per la comunità calcistica della provincia di Treviso. Un momento speciale per celebrare i successi, condividere esperienze e riconoscere il valore degli allenatori che con passione e dedizione guidano le proprie squadre al trionfo. Lunedì 09 giugno alle ore 19.00, presso la cornice dell’evento, si vivrà un’atmosfera di orgoglio e riconoscimento, consolidando ancora una volta il ruolo centrale di questa kermesse nel panorama sportivo locale.

Come ogni anno l'AIAC di Treviso organizza l'evento dedicato agli allenatori della provincia, la PANCHINA DI MARCA, giunta alla sua 19^ edizione. Lunedì 09 giugno dalle ore 19.00 verranno premiati gli allenatori iscritti all'AIAC Treviso che hanno vinto i propri campionati Anche quest'anno la.

