Panariello e Pieraccioni a Sanremo 2026 | L’idea è di andare là e far ridere moltissimo

Immaginate il trio esplosivo Panariello, Pieraccioni e Conti che sul palco di Sanremo 2026 portano il loro spirito toscano, la comicità genuina e tanta allegria. Un evento imperdibile che farà ridere a crepapelle e lascerà il segno nella storia del festival. La sfida è lanciata: prepariamoci a vivere un’edizione indimenticabile, perché il divertimento è assicurato. Probabilmente sì, questa sarà una delle edizioni più divertenti di sempre!

Giorgio Panariello si prepara al ritorno sul grande schermo, al cinema dal 3 luglio con Incanto di Pier Paolo Paganelli, e quello al Teatro Ariston nel prossimo Festival di Sanremo dell’amico Carlo Conti. E’ lo stesso attore e comico di Firenze ad anticipare che con ogni probabilità nel 2026, sul palco più importante della TV italiana, si riunirà il trio di toscanacci Panariello-Conti-Pieraccioni. Probabilmente sì. Deve venirci in mente una bella cosa, divertente. L’idea è quella di andare là, e di far ridere molto, anzi moltissimo. Ma se dobbiamo andare a Sanremo solo per fare gli amichetti di Carlo, no. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Panariello e Pieraccioni a Sanremo 2026: “L’idea è di andare là e far ridere moltissimo”

