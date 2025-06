Panariello e Pieraccioni a Sanremo 2026 | L’idea è di andare là e far ridere moltissimo

Immaginate il palco di Sanremo 2026, un’esplosione di risate e talento toscano: Panariello, Pieraccioni e Conti pronti a conquistare il pubblico con la loro comicità irresistibile. Dopo il successo al cinema e le anteprime teatrali, questa triade di amici promette uno spettacolo memorabile. La domanda sorge spontanea: ci farà ridere come solo loro sanno fare? Probabilmente sì. Deve venirci in mente una...

Giorgio Panariello si prepara al ritorno sul grande schermo, al cinema dal 3 luglio con Incanto di Pier Paolo Paganelli, e quello al Teatro Ariston nel prossimo Festival di Sanremo dell’amico Carlo Conti. E’ lo stesso attore e comico di Firenze ad anticipare che con ogni probabilità nel 2026, sul palco più importante della TV italiana, si riunirà il trio di toscanacci Panariello-Conti-Pieraccioni. Probabilmente sì. Deve venirci in mente una bella cosa, divertente. L’idea è quella di andare là, e di far ridere molto, anzi moltissimo. Ma se dobbiamo andare a Sanremo solo per fare gli amichetti di Carlo, no. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it