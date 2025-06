Palmeri associa questa squadra alla Juve dell’ultimo ciclo vincente | Sta già facendo mercato che le altre non possono permettersi Ricorda il periodo 2013-2019 dei bianconeri

Palmeri traccia un parallelo tra il Napoli attuale e il ciclo vincente della Juve dal 2013 al 2019, sottolineando come i partenopei si stiano già muovendo sul mercato con ambizioni da grande protagonista. Ricorda i tempi d'oro dei bianconeri, quando strategia e investimenti portavano a successi memorabili. La domanda ora è: il Napoli può ripercorrere quella strada vincente? La risposta dipende da molti fattori, ma una cosa è certa: la sfida è più aperta che mai.

Palmeri, giornalista, ha espresso il suo giudizio sul Napoli: a suo avviso gli azzurri possono essere associati a quel periodo storico vissuto dai bianconeri. Tancredi Palmeri parla di lotta per lo scudetto nel suo editoriale odierno per Sportitalia. E a 11 giornate dalla fine esprime un dato di fatto certo, che riguarda la Juve. Ecco le sue parole. PAROLE – « Tutte le altre big cambiano allenatore e se non lo fanno è perché non sanno chi chiamare. Il Napoli nel frattempo fa già mercato che le altre non possono nemmeno permettersi. Ricorda la Juventus 2013-2019. Il prossimo scudetto al Napoli è più blindato di Fort Knox » . 🔗 Leggi su Juventusnews24.com