Pallavolo Anderlini | successi nelle Finali Regionali e convocazioni nazionali giovanili

Non si è ancora spenta l’eco per l’ottimo bilancio ottenuto nelle Finali nazionali giovanili federali, che la scuola di Pallavolo Anderlini continua a mietere successi in campo, e fuori sempre a livello giovanile: lunedì scorso la squadra maschile allenata da Andrea Cavandoli ha centrato il titolo Regionale Under 12, ma nel prossimo week end altre squadre dell’Anderlini sono attese alle Finali Regionali Under 13, visto che a Forlì sono in Final Four le ragazze, ed a Rimini saranno di scena i maschi, per andare a caccia di altre soddisfazioni. Intanto le ragazze della Moma Anderlini stanno popolando nelle Nazionali giovanili, siano esse indoor, che outdoor, come è capitato a Grace Emanuela Fino, Sofia Rinieri, entrambe classe 2009, e Rebecca Rademacher classe 2008, convocate fino a domani a Formia per uno stage di allenamento nell’ambito del progetto ’ Processi Selettivi ’ di beach volley. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net