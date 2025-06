Palestina libera ora e sempre | corteo nella scalinata del Cilea

Venerdì 6 giugno alle 18, la scalinata del Teatro Comunale Cilea a Reggio Calabria si trasformerà in un coro di solidarietà e speranza. Un corteo per sostenere il coraggio e la resistenza del popolo palestinese, chiedendo con fermezza la fine del genocidio e il diritto alla libertà. Unisciti a noi per far sentire la voce di chi lotta per la giustizia e la pace. Palestina libera, ora e sempre.

Venerdì 6 giugno alle ore 18 nella scalinata del Teatro Comunale Cilea a Reggio Calabria ci sarà un corteo per sostenere la resistenza del popolo palestinese e chiedere con forza la fine del genocidio. Da oltre un anno, nella Striscia di Gaza si sta consumando una tragedia di proporzioni.

Fischi contro Israele all'Eurovision 2025 e grida del pubblico: "Palestina libera", ma la regia copre tutto con applausi finti - VIDEO - Durante l'Eurovision Song Contest 2025, l'esibizione della cantante israeliana Yuval Raphael è stata segnata da intense contestazioni, con il pubblico che ha fischiato e gridato "Palestina libera".

Licenziata per aver pronunciato “Palestina libera” a La Scala di Milano all'arrivo di Giorgia Meloni. Solidarietà alla lavoratrice! Solidarietà a chi si oppone in ogni modo al genocidio israeliano a Gaza e alle complicità dei nostri governi che lo rendono possibile! Tweet live su X

? Teatro alla Scala, flash mob dei colleghi della maschera licenziata per aver urlato “Palestina libera” http://dlvr.it/TL88TS #TeatroAllaScala #FlashMob #PalestinaLibera #Solidarietà #GiorgiaMeloni Tweet live su X

