Palermo in piazza per la Palestina | Stop al genocidio

Palermo si unisce in un gesto di solidarietà e speranza: sabato 7 giugno alle 17, piazza Verdi si riempirà di voci e intenti per fermare il genocidio a Gaza. Le organizzazioni politiche e associative, protagoniste di questa mobilitazione, si preparano a invocare con forza il blocco immediato delle operazioni militari israeliane, affinché il mondo ascolti e agisca contro il dolore e le ingiustizie. Uniamoci per fare sentire la nostra voce e difendere i diritti umani.

Sabato 7 giugno alle 17 le organizzazioni politiche e associative, che in questi lunghi mesi hanno animato le piazze per denunciare il genocidio in corso a Gaza e chiedere il blocco immediato delle operazioni militari israeliane, indicono un presidio a piazza Verdi

In piazza per la Palestina, in seicento sfilano per le strade del centro: “Gaza è un genocidio” \ FOTO - Oggi a Firenze, oltre seicento persone hanno percorso le strade del centro in solidarietà con la Palestina.

2 giugno:Palermo.Nel giorno della Repubblica gli Italian*gridano NO al genocidio realizzato dal criminale Nethanjau.Governo italiano complice smetta-come hanno già fatto altri Stati europei-di fornire armi e avere relazioni con Israele e riconosca subito lo St Partecipa alla discussione

La musica contro il silenzio sull'apartheid e il genocidio dei palestinesi. Oggi pomeriggio, a Palermo. #StopGenocidioGaza #siamotutticomplici Partecipa alla discussione

Fratoianni - Tutte e tutti in piazza per Gaza (28.05.25)