Pale eoliche accuse dalle Marche | Inaccettabili le dichiarazioni che arrivano dalla Regione Toscana

Le polemiche sulle pale eoliche nei confini dell'Appennino infiammano il dibattito tra Marche, Toscana ed Emilia Romagna. Mentre le accuse si susseguono, emerge il timore che alcune dichiarazioni possano allontanarsi dalla realtà. È fondamentale approfondire i fatti e trovare un equilibrio tra sviluppo sostenibile e rispetto del territorio, affinché questa discussione possa trasformarsi in un’opportunità di crescita condivisa.

di Claudio Roselli Non solo la Regione Emilia Romagna, ma anche le Marche contro le pale eoliche sui crinali di confine dell’ Appennino. "Le dichiarazioni dell’assessore Monia Monni e del presidente Eugenio Giani sul progetto eolico di Badia del Vento sono inaccettabili e distanti dalla realtà dei fatti", sostiene in una dura presa di posizione Romina Pierantoni, sindaco del Comune marchigiano di Borgo Pace, che è interessato a livello di impatto ambientale anche sugli altri progetti messi in campo per la stessa dorsale. La Pierantoni chiede che anche il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, scenda in campo. 🔗 Leggi su Lanazione.it