Palazzo Reale di Napoli una notte al museo con Giancarlo Giannini

Vivi un’esperienza unica al Palazzo Reale di Napoli con “Una notte al Museo – Start Again”, un evento straordinario che trasforma la storica residenza in un palcoscenico di magia e cultura. Sabato 8 giugno, dalle 20 alle 24, lasciati coinvolgere da spettacoli esclusivi e dalla presenza speciale di Giancarlo Giannini. Un’opportunità imperdibile per scoprire le meraviglie del passato in una serata indimenticabile, perché anche le notti più magiche meritano di essere raccontate.

"Una notte al Museo – Start Again" al Palazzo Reale di Napoli. Apertura serale straordinaria con spettacolo: Guest star Giancarlo Giannini. Sabato 8 giugno, straordinaria serata a Palazzo Reale di Napoli dalle ore 20.00 alle ore 24.00 al costo di 5 euro, (il biglietto ridotto costa 2 euro) con il consueto appuntamento mensile "Un sabato Da .

