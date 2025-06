palazzetto intitolato a beppe biancolini

Il 6 giugno alle 18.30 a Chianciano Terme, il Palazzetto dello Sport sarà intitolato a Beppe Biancolini, figura pionieristica dello sport per tutti. Un impianto nato da un sogno, costruito con passione e determinazione, che simboleggia l’eredità di un uomo straordinario. Dietro questa grande realizzazione, grazie alla figlia Sofia, si scopre un affascinante carteggio con Giulio Andreotti, che testimonia come Biancolini abbia contribuito a un inedito “compromesso storico” nel panorama politico e sociale.

Il 6 giugno alle 18.30 Chianciano Terme intitola il Palazzetto dello Sport a Beppe Biancolini, pioniere dello sport per tutti; un impianto nato da un sogno, costruito con determinazione, difeso con passione. Ma dietro alla costruzione dell’impianto, grazie oggi alla figlia Sofia, si scopre il carteggio con Giulio Andreotti, allora Presidente del Consiglio, che fu convinto dal comunista Biancolini a stringere questo inedito “compromesso storico sportivo”; più forte dei partiti, più duraturo delle polemiche. Un esempio raro di come lo sport possa agire da ponte tra le differenze. Non tutti a Chianciano volevano il palazzetto, ma le missive fra Beppe Biancolini e Giulio Andreotti e l’idea di far scrivere la prima lettera direttamente a firma dei figli David e Sofia; vincitori appunto della coppa “Andreotti” di pattinaggio, ci raccontano di una storia straordinaria. 🔗 Leggi su Lanazione.it