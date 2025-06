Pagamento Naspi a giugno 2025 quando arriva | ecco le date

Se hai presentato la domanda NASPI, il pagamento di giugno 2025 è atteso tra il 10 e il 15 giugno, seguendo il calendario INPS. Le date di erogazione possono variare in base al momento della richiesta. È importante monitorare il proprio cassetto previdenziale per non perdere nessuna scadenza e garantire un sostegno finanziario tempestivo. Restate aggiornati: ecco le date ufficiali e le novità da conoscere.

. I pagamenti dell’ indennità di disoccupazione NASpI per gennaio 2025 saranno effettuati seguendo il calendario INPS, con accrediti previsti tra il 10 e il 15 giugno per chi già percepisce il sussidio. Le date di erogazione sono variabili e, come ogni mese, dipendono dal momento in cui l’interessato ha presentato la domanda. Aumenti. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Pagamento Naspi a giugno 2025, quando arriva: ecco le date

Pagamento Naspi a maggio 2025, quando arriva: consulta le date - Scopri quando arriverà il pagamento della NASpI a maggio 2025. Gli accrediti dell'indennità di disoccupazione seguiranno il calendario INPS, con versamenti previsti tra il 10 e il 15 maggio per i già beneficiari.

