Cesa apre la strada a un innovativo modo di pagare la Tari: il baratto amministrativo. Cinque cittadini, beneficiando di questa iniziativa, potranno contribuire alla comunità offrendo ore di lavoro in cambio della tassa sui rifiuti. Un sistema intelligente che unisce solidarietà e sostenibilità, evitando spese inutili e rafforzando il senso di appartenenza. Scopriamo insieme come questa soluzione può rivoluzionare il rapporto tra cittadini e amministrazione.

Cinque cittadini di Cesa pagheranno la tassa sui rifiuti (Tari) offrendo in cambio ore di lavoro a beneficio della comunità. È quanto stabilito dal Comune di Cesa che ha ufficialmente approvato il primo elenco degli ammessi al baratto amministrativo. Lo strumento consente ai cittadini in. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Pagamento della tassa sui rifiuti col baratto amministrativo: in 5 così evitano di spendere soldi

