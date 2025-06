Paesaggio rinnovabile per curare il clima

Il paesaggio, custode di storie e trasformazioni, può diventare la nostra arma più potente contro il cambiamento climatico. Immaginarlo come un elemento rinnovabile significa riconoscere il suo potenziale di adattamento e rigenerazione. Solo aprendoci alla sua evoluzione, possiamo sperare di curare il pianeta e garantire un futuro sostenibile. È ora di abbracciare il paesaggio come alleato, non come ostacolo.

Il paesaggio è sempre cambiato, fin dalla nascita dell’agricoltura, e lo sanno benissimo i geografi, gli storici, gli architetti del paesaggio. Non lo sanno quelli che pretendono di congelarlo, contro . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Paesaggio rinnovabile per curare il clima

Segui queste discussioni su X

ENEA presenta ad #AnguillaraSabazia (Roma) la prima #SmartCommunity italiana, un ecosistema energetico interattivo dove i membri producono, consumano e condividono energia rinnovabile e scambiano beni e servizi. https://media.enea.it/comunicati-e-n Tweet live su X

#Qatar pronto a finanziare la ferrovia interoceanica in Honduras: focus su infrastrutture e #energia #rinnovabile Tweet live su X

Falsi Miti sulle fonti rinnovabili - Rovinano il paesaggio