Padova smaschera la politica | i sussidi gestiti male costano il 42% in più

Padova smaschera la politica italiana, rivelando che i sussidi gestiti male ci costano il 42% in più. Ma quanto paghiamo realmente lasciando alla politica il controllo dei fondi pubblici? La risposta è dura: ogni nuovo posto di lavoro creato costa quasi metà in più rispetto a un sistema trasparente e oggettivo. È quanto emerge da uno studio che invita a riflettere e a cercare soluzioni più efficaci e meritocratiche.

La domanda è brutale ma necessaria: quanto ci costa, in Italia, lasciare alla politica il timone dell’allocazione dei fondi pubblici? La risposta è altrettanto spietata: il 42% in più per ogni nuovo posto di lavoro creato, rispetto a un sistema basato su criteri oggettivi e trasparenti. È quanto. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it