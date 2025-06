Padiglione Italia all’Expo di Osaka | il tombolo di Offida incanta tutti

Il Padiglione Italia all’Expo di Osaka brilla con il fascino del tombolo di Offida, un’arte antica che incanta i visitatori giapponesi. Le delicate creazioni delle merlettaie offidane sono protagoniste di una mostra dedicata alle tradizioni e all’innovazione delle Marche, dal 1 al 7 giugno. Un’occasione unica per scoprire come la maestria artigianale italiana conquista anche i cuori di oltremare. Il merletto di Offida continua a stupire il mondo.

Il tombolo di Offida protagonista all' Expo 2025 Osaka in Giappone. Gli antichi merletti realizzati dalle abili mani delle merlettaie offidane affascinano anche i nipponici. Un abito realizzato a tombolo è in mostra all'interno del Padiglione Italia con lo slogan 'Ars: the Marche's genius and skills', una mostra dal titolo 'Ars: tradition and innovation', che resterà visitabile dal 1 al 7 giugno e che vede protagonista la Regione Marche. Il Padiglione Italia, progettato dall'architetto Mario Cucinella, rilegge in chiave contemporanea l'ideale rinascimentale della 'Città ideale', ispirata al celebre dipinto conservato a Palazzo Ducale di Urbino.

L'anima poliedrica della Marche al Padiglione Italia di Osaka, sede a inizio giugno dell'Expo 2025 - ...una celebrazione vibrante delle sue molteplici identità, riunendo cultura, tradizione e modernità.

Il mercato giapponese evolve, il vino italiano cresce. E l’Italia c’è Il 5 giugno alle 10:00 CEST (17:00 ora locale) dall'Auditorium del Padiglione Italia a Expo 2025 Osaka si terrà il Wine Business Forum, organizzato da ITA - Italian Trade Agency in colla Tweet live su X

expo Osaka 2025 domani 5 giugno il nostro presidente @masgiansanti interverrà al Padiglione Italia, al Forum "Market trends and opportunities for Italian wine in Asia" del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, in collaboraz Tweet live su X

EXPO 2025 OSAKA: the Italian Pavilion and the wonders of the exhibition