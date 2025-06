Pace per Gaza | la musica scende in piazza a Bologna contro il silenzio

A Bologna, il cuore ha battuto forte con "La musica contro il silenzio", una protesta sonora che unisce le persone nella richiesta di pace per Gaza. Un movimento spontaneo nato dalla passione e dalla solidarietà , che dimostra come la musica possa essere potente strumento di cambiamento. In un'epoca segnata dal silenzio, le note si elevano come un grido di speranza, dimostrando che l’unione e la musica possono ancora fare la differenza.

Si è svolta ieri a Bologna una nuova tappa de “La musica contro il silenzio”, l’iniziativa che da settimane sta facendo vibrare le piazze italiane con un solo grido: pace per Gaza. Un’iniziativa nata dal basso, genuina, spontanea, che ha trovato forza nella sola cosa che non mente: il suono. Il suono degli archi, dei fiati, delle percussioni. Il suono dei corpi, delle voci, degli strumenti che si uniscono in un unico grande respiro collettivo. Non c’è palco. Non ci sono cachet. Non ci sono bandiere. C’è solo il bisogno, urgente e radicale, di rompere il silenzio assordante che circonda la tragedia del popolo palestinese. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - “Pace per Gaza”: la musica scende in piazza a Bologna “contro il silenzio”

